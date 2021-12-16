Экономист рассказал, как изменится система выдачи потребительских кредитов

Экономист предположил, что снижение объёмов выдачи потребительских кредитов продолжится и в 2022 году. «Это замедление будет плавным, а не резким. Оно связано с тем, что кредитное качество населения ухудшается, а банки изменяют воронку продаж. На фоне роста ключевой ставки происходит увеличение процентных ставок по потребительским кредитам, — объяснил Бархота в беседе с «Вечерней Москвой».

Экономист заявил, что банки также ужесточают кредитные условия, опережая кредиторов.

Бархота напомнил об опасности микрозаймов. Так как в этом случае опасность попасть в долговую яму слишком высока.

Чтобы не испытывать проблемы с выплатой кредитов, нужно разумно оценивать бюджет и помнить про «подушку безопасности», подчеркнул экономист.

