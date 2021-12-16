Экономист рассказал, как изменится система выдачи потребительских кредитов
Объём потребительских кредитов снижается из-за изменеия «кредитного качества населения». Такое мнение высказал экономист Андрей Бархота.
Экономист предположил, что снижение объёмов выдачи потребительских кредитов продолжится и в 2022 году. «Это замедление будет плавным, а не резким. Оно связано с тем, что кредитное качество населения ухудшается, а банки изменяют воронку продаж. На фоне роста ключевой ставки происходит увеличение процентных ставок по потребительским кредитам, — объяснил Бархота в беседе с «Вечерней Москвой».
Экономист заявил, что банки также ужесточают кредитные условия, опережая кредиторов.
Бархота напомнил об опасности микрозаймов. Так как в этом случае опасность попасть в долговую яму слишком высока.
Чтобы не испытывать проблемы с выплатой кредитов, нужно разумно оценивать бюджет и помнить про «подушку безопасности», подчеркнул экономист.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,1 млн+28 486 / сут.
Умерли
294 тыс.+1 133 / сут.
Выздоровели
8,9 млн+37 155 / сут.
- Столтенберг не назвал сроки вступления Украины в НАТО
- Песков рассказал о планах Путина на Рождество
- «Инстинктивно лизнула»: Реставратор из Петербурга нашла конфету сестры Николая II
- Экономист рассказал, как изменится система выдачи потребительских кредитов
- Собянин: большая часть объектов здравоохранения в Москве строится за счет инвесторов
- Фигурантам дела об аргентинском кокаине грозит до 19 лет лиешния свободы
- Порошенко сорвал прямой эфир украинского телеканала
- Попова рассказала о самочувствии россиян с «омикроном»
- Эксперты: переболевшие COVID-19 сталкиваются с расстройствами психики
- Столтенберг: НАТО поддерживает оказание военной помощи Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru