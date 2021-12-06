Данные о небанковских рассрочках включат в кредитные истории россиян

По словам гендиректора ОКБ Артура Александровича, бюро прорабатывает возможность получения сведений от провайдеров сервисов беспроцентной рассрочки (BNPL-сервисов). Также ОКБ намерено внедрять новые правила оценки долговой нагрузки, учитывающие как данные от классических кредиторов — банков и микрофинансовых организаций, но и «другие известные финансовые обременения».

«Пока требуется разработка со стороны ЦБ порядка расчета ПДН с учетом новых данных в нормативных актах», — рассказал Александрович.

Пока новые сведения могут указываться в дополнении к кредитному отчету и использоваться кредиторами для оценки платежеспособности потенциальных заемщиков, а также противодействия мошенничеству с кредитами.

Ранее Банк России разослал банкам и МФО рекомендации не участвовать в оформлении рассрочки в магазинах «через операторов сервисов». По данным ЦБ, они действуют недобросовестно: никто не заключает с клиентами договоров потребительского кредита или займа.

