Данные о небанковских рассрочках включат в кредитные истории россиян
Объединенное кредитное бюро (ОКБ) добавит в кредитные истории граждан-заемщиков данные о предоставленных им небанковских рассрочках. Об этом сообщает РБК со ссылкой на компанию.
По словам гендиректора ОКБ Артура Александровича, бюро прорабатывает возможность получения сведений от провайдеров сервисов беспроцентной рассрочки (BNPL-сервисов). Также ОКБ намерено внедрять новые правила оценки долговой нагрузки, учитывающие как данные от классических кредиторов — банков и микрофинансовых организаций, но и «другие известные финансовые обременения».
«Пока требуется разработка со стороны ЦБ порядка расчета ПДН с учетом новых данных в нормативных актах», — рассказал Александрович.
Пока новые сведения могут указываться в дополнении к кредитному отчету и использоваться кредиторами для оценки платежеспособности потенциальных заемщиков, а также противодействия мошенничеству с кредитами.
Ранее Банк России разослал банкам и МФО рекомендации не участвовать в оформлении рассрочки в магазинах «через операторов сервисов». По данным ЦБ, они действуют недобросовестно: никто не заключает с клиентами договоров потребительского кредита или займа.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,8 млн+32 602 / сут.
Умерли
281 тыс.+1 206 / сут.
Выздоровели
8,5 млн+30 593 / сут.
- Данные о небанковских рассрочках включат в кредитные истории россиян
- СМИ: В ЕС отнеслись с недоверием к данным США о планах российского «вторжения» на Украину
- Синоптик пообещал «температурный сэндвич» зимой в Центральной России
- Первый случай заражения штаммом «омикрон» выявили в Аргентине
- Синоптики сообщили о снеге и морозе в Москве 6 декабря
- ВОЗ: «омикрон» до сих пор не вызвал ни одной смерти
- Клиентам банков будут возвращать потерянные из-за мошенников деньги
- Украине посоветовали брать пример с Финляндии в отношениях с НАТО
- Россиян начнут штрафовать за остекление балконов
- Россиян ждут новые правила получения пенсий
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru