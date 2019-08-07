Экономист оценил заявление Орешкина об ослаблении рубля

Нынешнее ослабление рубля по отношению к основным валютам было ожидаемым, заявил министр экономического развития России Максим Орешкин. Он напомнил о прогнозе ведомства на второе полугодие, что курс будет в диапазоне 65-66 рублей за один доллар США, на который «мы сейчас де-факто и вышли».

Экономист Василий Колташов в эфире НСН объяснил, что рубль может слабеть и дальше.