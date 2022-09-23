Экономист рассказал, что будет с курсом рубля

Курс евро на Мосбирже опустился до 59 рублей, сообщает RT со ссылкой на экономиста Петра Заборцева.

Названы факторы, которые давят на рубль

По его словам, это произошло впервые с 19 августа. Тем временем, курс российской национальной валюты стабилизировался около 60 рублей за доллар или евро.

Как отметил эксперт, в ближайшие дни страны Запада начнут «усиление курса по исключению России из международной торговли». Из-за этого рубль стабилизируется на уровне 65—70 рублей за доллар и евро.

Глобальная рецессия, очередные «адские» антироссийские санкции, резкое падение платежного профицита или геополитическое обострение ослабит российскую национальную валюту до 100 рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ВалютаКурс Рубля
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