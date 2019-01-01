Экономист рассказал, как российским золотом «насолить» США

«Ядерным оружием, если им правильно пользоваться, можно достичь многого. Так же и золотом. Если им правильно пользоваться, можно решить многие наши проблемы. Россия может встать с колен, на которых находится многие годы. Россия и Китай занимают особое место на рынке золота. Китай занимает первое место по добыче, в прошлом году - более 400 т, Россия, с учетом добычи попутного и вторичного золота, - более 300 т. То есть мы имеем возможность во взаимной торговле переходить на расчеты золотом. Это настолько очевидно - почему наши денежные власти не видят того, что лежит на поверхности? В прошлом году торговля Китая и России составила 107 млрд долларов. Если бы мы платили золотом за весь китайский импорт, пришлось использовать 7-8% нашей добычи. И главное – золото неуязвимо для экономических санкций . Вот пример того, когда страны могут торговать друг с другом и не оглядываться на экономические санкции Вашингтона», - пояснил он.

Ранее Катасонов в эфире НСН выразил сомнение в возможности перехода России и Китая на расчеты в национальных валютах.

