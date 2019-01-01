Экономист рассказал, как российским золотом «насолить» США
Председатель Русского экономического общества имени Шарапова в эфире НСН признал, что российское золото может быть эффективнее ядерного оружия.
Главной угрозой для США со стороны России может быть не ее ядерное оружие, золотой запас и национальная валюта – рубль. По мнению аналитика золотого рынка Байрона Кинга, при помощи своих золотых резервов, которые на сегодня являются пятыми в мире (2190 т), и рубля, который Кинг считает недооцененной валютой, Россия способна доставить Соединенным Штатам серьезные экономические проблемы. Свои доводы эксперт изложил в колонке британского издания The Daily Reckoning.
Председатель Русского экономического общества имени Шарапова Валентин Катасонов в эфире НСН рассказал о том, как можно использовать российское золото.
«Ядерным оружием, если им правильно пользоваться, можно достичь многого. Так же и золотом. Если им правильно пользоваться, можно решить многие наши проблемы. Россия может встать с колен, на которых находится многие годы. Россия и Китай занимают особое место на рынке золота. Китай занимает первое место по добыче, в прошлом году - более 400 т, Россия, с учетом добычи попутного и вторичного золота, - более 300 т. То есть мы имеем возможность во взаимной торговле переходить на расчеты золотом. Это настолько очевидно - почему наши денежные власти не видят того, что лежит на поверхности? В прошлом году торговля Китая и России составила 107 млрд долларов. Если бы мы платили золотом за весь китайский импорт, пришлось использовать 7-8% нашей добычи. И главное – золото неуязвимо для экономических санкций . Вот пример того, когда страны могут торговать друг с другом и не оглядываться на экономические санкции Вашингтона», - пояснил он.
Ранее Катасонов в эфире НСН выразил сомнение в возможности перехода России и Китая на расчеты в национальных валютах.
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