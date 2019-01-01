Центробанк похоронил копейку. Рубль она больше не бережет
Экономист в эфире НСН рассказал, когда Банк России вновь станет чеканить монеты номиналом до рубля.
Монеты номиналом ниже рубля Центробанк перестал чеканить еще в 2017-м году. Как пояснили «Известиям» в пресс-службе регулятора, в обращении находится мелочи на общую сумму около 6,6 млрд рублей, этого достаточно для обеспечения наличных платежей. При этом часть монет остается на руках у населения, не возвращаясь в оборот. По подсчетам экспертов, в карманах граждан могло осесть до 5 млрд рублей мелочью.
Экономист Василий Колташов в эфире НСН заявил, что Россия в копейке больше не нуждается.
«Копейку похоронили и больше ее не будет. По крайней мере, до какой-либо деноминации, но вряд ли она предвидится в ближайшие годы. Мы входим в режим обращения только рублей, и только в рублях измеряются цены. Поэтому Центробанк принял логичное решение, потому что девальвация рубля ударила по копейке. Ослабив рубль, она прекратила копейку в ничто», – считает Колташов.
«Нет никакого смысла эмитировать мелкие монеты, которые люди не хотят поднимать даже с улицы»
Совсем отказываться от мелких монет Банк России не собирается, ведь присутствие в обороте монет ниже одного рубля необходимо в связи с тем, что цены на товары, в том числе такие социально значимые, как лекарства, тарифы на услуги, а также пенсии граждан, выражаются в рублях и копейках.
«Копейка больше не бережет рубль, копейка входит в мир коллекционеров, детских игрушек. Что-то сложно собрать из копеек, один-два рубля ничего не решают, если смотреть на нынешние цены на рынке. Эти изменения не предвиделись Центральным банком, когда вводились в оборот копейки. Но мировая экономика сделала резкий, очень болезненный поворот, Россия продолжает учиться жить в новом режиме, меркантильном, новорасчетливом. Но в этом будущем места для копейки нет, она свою историю закончила», - резюмировал Василий Колташов.
Добавим, что почти крупные торговые сети уже давно отказались от копеек. Они указаны в ценниках, но при расчете на кассах, продавцы округляют их в пользу покупателей. При цене товара в 59.99, покупатель заплатит только 59 рублей.
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