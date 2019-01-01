Центробанк похоронил копейку. Рубль она больше не бережет

Монеты номиналом ниже рубля Центробанк перестал чеканить еще в 2017-м году. Как пояснили «Известиям» в пресс-службе регулятора, в обращении находится мелочи на общую сумму около 6,6 млрд рублей, этого достаточно для обеспечения наличных платежей. При этом часть монет остается на руках у населения, не возвращаясь в оборот. По подсчетам экспертов, в карманах граждан могло осесть до 5 млрд рублей мелочью.

Экономист Василий Колташов в эфире НСН заявил, что Россия в копейке больше не нуждается.

«Копейку похоронили и больше ее не будет. По крайней мере, до какой-либо деноминации, но вряд ли она предвидится в ближайшие годы. Мы входим в режим обращения только рублей, и только в рублях измеряются цены. Поэтому Центробанк принял логичное решение, потому что девальвация рубля ударила по копейке. Ослабив рубль, она прекратила копейку в ничто», – считает Колташов.