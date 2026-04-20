Юрист объяснил, как ФНС будет проверять превышающий 2,4 млн рублей в год доход

Власти России запускают новую систему контроля за доходами граждан на банковских картах, сообщает «Прайм» со ссылкой на юриста Дмитрия Григориадина.

Речь идет о превышении порога в 2,4 миллиона рублей незадекларированного дохода в год. ФНС будет интересовать именно совокупность признаков, указывающих на скрытый бизнес. Центробанк будет анализировать операции по счетам, и передавать данные о подозрительных транзакциях в налоговую, которая станет запрашивать у банков выписки.

Акцент будет делаться на системность поступлений, множество отправителей, несоответствие сумм официальному доходу. Под «колпак» попадут репетиторы, косметологи, арендодатели, продавцы в соцсетях — те, кто ведёт бизнес без регистрации.

Переводы от близких родственников под контроль не попадают. В ФНС ожидают, что новая система принесёт бюджету не менее 49 миллиардов рублей ежегодно.

Новая мера контроля за поступлениями физлиц не добавит миллиарды рублей в бюджет, поскольку в России не так много неплательщиков налогов, заявил в беседе с НСН член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров.

