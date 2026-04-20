В Госдуме скамейки у подъездов хотят сделать обязательными
Скамейки со спинкой необходимо устанавливать у каждого подъезда жилого дома на расстоянии не более 30 метров, сообщает «Прайм» со ссылкой на депутата Госдумы Каплана Панеша (ЛДПР).
По его словам, также нужно дать возможность жителям ставить лавочки за свой счет без дополнительных разрешений. Парламентарий предложил ввести понятие «социальная скамейка» для маломобильных групп и пожилых людей. Депутат считает, что необходим упрощенный порядок размещения: достаточно заявления от жителя в управляющую компанию или администрацию, без общего собрания.
Панеш указал, что к нему поступают десятки обращений от пенсионеров, которые просят помочь с установкой обычных лавочек у подъездов. «Скамейка у подъезда для пожилого человека - это не просто элемент благоустройства, а возможность выйти из дома и сохранить активность», - отметил депутат.
Ранее стало известно, как «приструнить» бабушек у подъезда за оскорбления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
