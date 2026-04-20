В Госдуме скамейки у подъездов хотят сделать обязательными

По его словам, также нужно дать возможность жителям ставить лавочки за свой счет без дополнительных разрешений. Парламентарий предложил ввести понятие «социальная скамейка» для маломобильных групп и пожилых людей. Депутат считает, что необходим упрощенный порядок размещения: достаточно заявления от жителя в управляющую компанию или администрацию, без общего собрания.

Панеш указал, что к нему поступают десятки обращений от пенсионеров, которые просят помочь с установкой обычных лавочек у подъездов. «Скамейка у подъезда для пожилого человека - это не просто элемент благоустройства, а возможность выйти из дома и сохранить активность», - отметил депутат.

Ранее стало известно, как «приструнить» бабушек у подъезда за оскорбления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

