СМИ: Смартфоны могут подорожать из-за новой инициативы операторов связи

Российские операторы связи хотят забрать себе плату за внесение мобильных устройств в базу IMEI, сообщают «Известия» со ссылкой на инициативу, с которой они обратились в Минцифры.

Как ожидается, устройства, не зарегистрированные в системе, не смогут работать в стране. По мнению участников рынка, это позволит сократить объемы «серого» импорта и одновременно обеспечит дополнительную финансовую поддержку отрасли.

Эксперты говорят, что фактически расходы будут переложены на конечных пользователей или продавцов, которые включат платеж в стоимость гаджетов. Подобная практика уже применяется в некоторых странах СНГ, где регистрация одного аппарата обходится покупателям в 500–700 рублей.

Ранее россиян предупредили о новых тарифах на связь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Zuma / ZEUS
