СМИ: Иран ударил по военным кораблям США в ответ на захват судна

Военные Ирана заявили о нанесении ударов по военным кораблям США в ответ на захват судна, принадлежащего Тегерану, сообщает Tasnim.

По данным агентства, для этого использовались беспилотные летательные аппараты. Захваченное американскими военными судно следовало из КНР в Оманский залив. Военные США обстреляли его и вывели из строя в нарушение режима прекращения. В ответ Иран атаковал корабли США.

ВС республики намерены продолжать отвечать на «пиратство» и атаки с американской стороны.

Ранее глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в войне с Ираном возможны новые события, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

