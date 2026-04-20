СМИ: Иран ударил по военным кораблям США в ответ на захват судна
Военные Ирана заявили о нанесении ударов по военным кораблям США в ответ на захват судна, принадлежащего Тегерану, сообщает Tasnim.
По данным агентства, для этого использовались беспилотные летательные аппараты. Захваченное американскими военными судно следовало из КНР в Оманский залив. Военные США обстреляли его и вывели из строя в нарушение режима прекращения. В ответ Иран атаковал корабли США.
ВС республики намерены продолжать отвечать на «пиратство» и атаки с американской стороны.
Ранее глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в войне с Ираном возможны новые события, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
