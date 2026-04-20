Нетаньяху заявил, что в войне с Ираном возможны новые события

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом Аргентины Хавьером Милеем заявил, что война с Ираном еще не окончена.

СМИ: Иран отказался от участия в новом раунде переговоров с США

По его словам, в любой момент возможны «новые события». Премьер-министр указал, что Израиль в тесном сотрудничестве с США ведет борьбу против Тегерана и уже достиг «огромных успехов».

Ситуацию в настоящее время он охарактеризовал как напряженную.

Тем временем, власти Ирана посчитали ловушкой новые переговоры с США. Тегеран подозревает, что встречи с американской делегацией могут быть прикрытием для внезапного нападения США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

