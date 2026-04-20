Нетаньяху заявил, что в войне с Ираном возможны новые события
Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом Аргентины Хавьером Милеем заявил, что война с Ираном еще не окончена.
По его словам, в любой момент возможны «новые события». Премьер-министр указал, что Израиль в тесном сотрудничестве с США ведет борьбу против Тегерана и уже достиг «огромных успехов».
Ситуацию в настоящее время он охарактеризовал как напряженную.
Тем временем, власти Ирана посчитали ловушкой новые переговоры с США. Тегеран подозревает, что встречи с американской делегацией могут быть прикрытием для внезапного нападения США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Нетаньяху заявил, что в войне с Ираном возможны новые события
- СМИ: В Иране посчитали ловушкой новые переговоры с США
- Дело о хищениях у бойцов СВО в «Шереметьево» подготовили для суда
- Украина призвала США восстановить нефтяные санкции против России
- Орбан: Венгрия не снимет вето с кредита для Киева без возобновления «Дружбы»
- СМИ: Европа идет на милитаризацию отношений с РФ
- Солист «Руки вверх!» Жуков арендовал джет за 4 млн рублей, чтобы долететь из Хабаровска в Якутск
- Российские бизнесмены меняют дорогие автомобили на электросамокаты
- СМИ: Ирландия намерена выселить около 16 тысяч украинских беженцев
- Российские дзюдоисты заняли третье место в медальном зачёте чемпионата Европы