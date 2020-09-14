Эксперт объяснил рекордный рост выдачи ипотеки в августе

Объём выдачи ипотеки в России в августе 2020 года вырос до 375 млрд рублей, установив новый рекорд за всю историю рынка, пишет газета «Известия» со ссылкой на госкомпанию «Дом.РФ». За восемь месяцев 2020 года в России выдали 895 тысяч ипотечных кредитов (+14% к аналогичному периоду прошлого года) на сумму 2,2 трлн рублей (+26%). В августе в стране выдали 148 тыс. ипотечных кредитов, что на 38% больше, чем годом ранее.

Такой рост спроса связан с льготной ипотекой под 6,5%, рассказала «Радио 1» ответила вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

«Ажиотаж на рынке вызван тем, что правительственная программа льготной ипотеки действует до 1 ноября, граждане спешат зафиксировать ставку 6,5%, и, к тому же, идёт снижение первоначального взноса до 15%. На вторичном рынке тоже всё хорошо. Банки снижают свою процентную ставку, сейчас 7,5% – нормальная среднерыночная цена, потому что ключевая ставка – всего лишь 4,25%», – рассказала эксперт.

Как считает Радченко, существует ещё одна причина роста спроса на рынке недвижимости – желание граждан вкладывать свои деньги в квадратные метры, нежели хранить их в банках.

«Девальвация рубля привела к тому, что многие, кто держал средства на депозитах, забирают их, покупают на эти деньги недвижимость. Люди перестали доверять банкам. Вдобавок к этому, с 1 января 2021 года вводится налог на депозиты свыше 1 млн рублей», – пояснила собеседница «Радио 1».

По её словам, если наступит вторая волна коронавируса, то рынок недвижимости не ждёт трагичный исход.

«Я думаю, если будет худший сценарий, грандиозных всплесков не предвидится. Да, цены придётся снижать, у банков могут быть проблемы, так как обесценятся залоги. Однако, стоит вспомнить кризисы 2008 и 2014 годов, когда российский рынок недвижимости выстоял. Ещё предусматриваются меры государственной поддержки, например, в прошлом году вышел закон об ипотечных каникулах, который даёт возможность на полгода отсрочить выплату основного тела кредита», – поделилась своим мнением эксперт.

Она добавила, что льготная ипотека и другие шаги правительства оказались совершенно правильными. Приобретая квартиру, будущий владелец «даёт работу» другим специалистам, задействованным в смежных отраслях: ремонт, мебель и др.



