В России предложили ввести ипотечные льготы при усыновлении из детского дома

Ипотечную ставку следует снизить для семейных пар, которые усыновили ребёнка из детского дома, считает депутат Госдумы Елена Строкова. С такой инициативой она обратилась к вице-премьеру Татьяне Голиковой, сообщает RT.

Как отметила Строкова, воспитанники детских домов при усыновлении теряют право на получение жилья от государства. В связи с этим многие родители предпочитают усыновлению опекунство, позволяющее ребёнку претендовать на жильё.

По мнению Строковой, льготы по ипотеке могут стать решающим фактором, «благодаря которому усыновление будет качественно отличаться от опекунства».

