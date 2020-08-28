В России предложили ввести ипотечные льготы при усыновлении из детского дома
Ипотечную ставку следует снизить для семейных пар, которые усыновили ребёнка из детского дома, считает депутат Госдумы Елена Строкова. С такой инициативой она обратилась к вице-премьеру Татьяне Голиковой, сообщает RT.
Как отметила Строкова, воспитанники детских домов при усыновлении теряют право на получение жилья от государства. В связи с этим многие родители предпочитают усыновлению опекунство, позволяющее ребёнку претендовать на жильё.
По мнению Строковой, льготы по ипотеке могут стать решающим фактором, «благодаря которому усыновление будет качественно отличаться от опекунства».
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