Экономист Калугин раскрыл, возможна ли заморозка вкладов россиян

Заморозка вкладов россиян сегодня невозможна, но определенные ограничения на снятие денег могут быть введены, чтобы не разгонять инфляцию, заявил экономист Виталий Калугин.

Однако гражданам не стоит паниковать и спешить снимать свои средства, уверен он. На текущий момент ставки по депозитам достигают 23 % годовых, что делает их привлекательными инструментами сбережения, передает «ФедералПресс».