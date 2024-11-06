Экономист Калугин раскрыл, возможна ли заморозка вкладов россиян

Заморозка вкладов россиян сегодня невозможна, но определенные ограничения на снятие денег могут быть введены, чтобы не разгонять инфляцию, заявил экономист Виталий Калугин.

Однако гражданам не стоит паниковать и спешить снимать свои средства, уверен он. На текущий момент ставки по депозитам достигают 23 % годовых, что делает их привлекательными инструментами сбережения, передает «ФедералПресс».

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Ранее директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец заявил, что банки могут пойти на заморозку вкладов россиян во избежание инфляции.

Рост цен в России вызван не избытком денег у людей, а произволом монополий, поэтому заморозка вкладов бессмысленна, такой сценарий невозможен, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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