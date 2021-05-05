Экономист предупредил украинцев о подорожании продуктов

На Украине к лету цены на сезонные продукты снизятся, однако будут «значительно выше, чем в прошлом году», сообщает телеканал «Украина 24» со ссылкой на экономиста Бориса Кушнирука.

Стало известно о проблемах с доставкой продуктов в Москву

По его словам, заметный рост цен связан с подорожанием топлива, химикатов, а также с увеличением фонда оплаты труда. При этом экономист напомнил о сезонном снижении цен на фрукты и овощи, а также молочную продукцию, мясо и яйца.

Ранее сообщалось о том, что в России могут вырасти цены крупы, в том числе на гречку. Подорожание овсяной крупы объясняется неурожаем, гречки — дефицитом на рынке. Также на рост цены влияет рост стоимости упаковки.

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ФОТО: pixaby.com
ТЕГИ:УкраинаСНГПродукты
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