Экономист предупредил украинцев о подорожании продуктов

По его словам, заметный рост цен связан с подорожанием топлива, химикатов, а также с увеличением фонда оплаты труда. При этом экономист напомнил о сезонном снижении цен на фрукты и овощи, а также молочную продукцию, мясо и яйца.

Ранее сообщалось о том, что в России могут вырасти цены крупы, в том числе на гречку. Подорожание овсяной крупы объясняется неурожаем, гречки — дефицитом на рынке. Также на рост цены влияет рост стоимости упаковки.

