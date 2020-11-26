Чёрный день наступил! Миронов поддержал Зюганова в критике бюджета

«У «Справедливой России» собственная позиция по бюджету. Мы не поддерживаем бюджет и голосовали против. Мы готовим альтернативный бюджет. В нашем бюджете доходная часть на шесть триллионов больше. И, соответственно, расходы на здравоохранение, на образование значительно больше, чем в проекте правительства. Нас не устраивает, что в бюджете не заложена индексация работающим пенсионерам. Наша фракция обратится по этому поводу в Конституционный суд. На решение социальных проблем из Фонда национального благосостояния берут только 95 млрд рублей. Но мы неоднократно слышали, что этот Фонд – это кубышка на черный день. Разве черный день уже не наступил для миллионов граждан нашей страны? Поэтому фракция «Справедливой России» проголосовала против бюджета», - сказал Миронов.

Лидер коммунистов в день принятия нового бюджета в Госдуме заявил, что «это вообще вызов и посланию президента, и красная карточка экономическому финансовому блоку нынешнего правительства», сообщает REGNUM.

Госдума в третьем чтении приняла дефицитный федеральный бюджет на очередную трехлетку. В 2021 году дефицит бюджета составит 2,75 трлн рублей, или 2,4% ВВП, в 2022 году - 1,25 трлн рублей, или 1% ВВП, в 2023 году - 1,41 трлн рублей, или 1,1% ВВП. На реализацию национальных проектов в 2021 году предусмотрено 2,25 трлн рублей, в 2022 году - 2,62 трлн рублей, в 2023 году - 2,79 трлн рублей.

