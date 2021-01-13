Экономист предупредил, что в 2022 году россиян могут оставить без индексации пенсий
В 2022 году россияне могут остаться без индексаций пенсий из-за нехватки средств в бюджете. Такое мнение выразил экономист Виталий Калугин.
По его словам, связано это с тем, что Пенсионный фонд РФ «уже сейчас дырявый», в дальнейшем ситуация ухудшится.
«Пройдут выборы в Госдуму, популистские вещи кончатся, и мы вернемся к обычной системе пенсионных баллов. А баллы будут либо удерживать пенсию от роста, либо даже уменьшать ее», -заявил экономист в беседе с Ura.ru.
По словам Калугина, даже при росте пенсии не догонят инфляцию.
В Госдуме ранее предложили проводить дополнительную индексацию пенсий в течение года. Первый замглавы комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН объяснил, что мешает дополнительной индексации.
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