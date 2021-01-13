Экономист предупредил, что в 2022 году россиян могут оставить без индексации пенсий

В 2022 году россияне могут остаться без индексаций пенсий из-за нехватки средств в бюджете. Такое мнение выразил экономист Виталий Калугин.

По его словам, связано это с тем, что Пенсионный фонд РФ «уже сейчас дырявый», в дальнейшем ситуация ухудшится.