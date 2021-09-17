Банк России прогнозирует инфляцию в сентябре на уровне 7 процентов

По ее словам, рост цен будет замедляться, «так как эффект разовых факторов будет влиять на него всё меньше, а эффект от ужесточения денежно-кредитной политики всё больше.

Как отметила глава регулятора, с учётом проводимой политики уровень инфляции вернётся к 4–4,5%. Как ожидается, это случится в 2022 году.

Напомним, Центробанк России в графике публикаций на сентябрь впервые не обозначил точные даты выхода аналитической информации по инфляции. На сайте регулятора даны интервалы вплоть до пяти рабочих дней. В ЦБ объясняют это изменением практики выпуска статистики Росстатом.

