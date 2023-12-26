Экономист предсказал стоимость яиц в Москве в 2024 году
Куриные яйца в Москве в 2024 году будут стоить не менее 90 рублей за десяток, отборные — от 120-130 рублей за десяток. Об этом изданию «Газета.Ru» заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов. При этом импортные яйца будут стоить существенно дороже — ближе к верхним значениям, отметил он.
Чеглов назвал рост цен на яйца одним из сигналов проблем уходящего года на потребительском рынке России. Он также одобрил интерес властей к этой проблеме. Эксперт подчеркнул, что ситуация показывает влияние макроэкономики на производителя, ритейлера и потребителя, отражает рост стоимости кредитных средств, инфляции, дороговизну топлива для внутреннего потребления и технологическую зависимость от зарубежных поставок. По мнению Чеглова, в ближайшем будущем ощутимых результатов ожидать нельзя.
Аналитик отметил, что есть большая вероятность того, что рост цен на яйца прекратится уже сейчас, поскольку есть соответствующая директива со стороны главы государства Владимира Путина. На фоне этого начаты антимонопольные проверки, стартовали импортные поставки со снятием пошлин на импорт на полгода, а производителям пообещали финансовую поддержку.
Сейчас десяток яиц можно приобрести за 90-150 рублей, а цена продуктов категории С1 доходит до 164-170 рублей.
Ранее Путин на заседании Высшего евразийского экономического совета в шутку попросил у белорусского коллеги Александра Лукашенко поделиться с Россией куриными яйцами.
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