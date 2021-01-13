Рубль оказался сильно недооценённой валютой по индексу бигмака

Российский рубль оказался одной из самых недооценённых валют в мире. Такой вывод сделали эксперты The Economist, согласно обновлённому варианту индекса бигмака.

Он рассчитывается с 1986 года, исходя из утверждения, что одинаковые товары не должны отличаться по цене во всех странах, если же этот принцип не соблюдается, значит, курс местной валюты занижен или завышен.

По данным авторитетного издания, в этом месяце бигмак в США стоит в среднем $5,66, в России его продают по 135 рублей ($1,81 по курсу). Специалисты делают вывод, что курс российской валюты занижен на 68%. Ниже в индексе оказалась единственная валюта — ливанский фунт, отмечает RT.

В первую тройку переоценённых валют относительно доллара по индексу бигмака вошли швейцарский франк (на 28,8%), шведская крона (12,6%) и норвежская крона (на 7,5%).

