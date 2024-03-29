Экономист предрек сокращение доли финансово неустойчивых семей в России
Доля финансово неустойчивых семей в России по итогу 2024 года может сократиться на 10%, заявил «Газете.Ru» экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.
«По мере роста зарплат в стране, начавшегося в 2023 году, доля финансово неустойчивых семей должна сокращаться. Также должен повлиять и рост процентных ставок, который с начала года уже немного охладил ипотечный бум», — пояснил он.
Эксперт также добавил, что на данный момент доля подобных семей в стране скорее всего составляет 30-40%. При этом показатель уменьшится, если банки будут менее агрессивно навязывать кредитные карты населению.
Как сообщает РБК ссылкой на исследование НИИ ВШЭ, с середины 2023-го доля россиян, находящихся в финансово неустойчивом положении, выросла с 56,4% до 62,4%.
Россиянам станет сложнее брать новые кредиты, поскольку банки включили в клиентскую оценку прогноз банкротства. Новое решение может привести к росту отказов по заявкам на займы на 20-30%, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru