Экономист предрек сокращение доли финансово неустойчивых семей в России

«По мере роста зарплат в стране, начавшегося в 2023 году, доля финансово неустойчивых семей должна сокращаться. Также должен повлиять и рост процентных ставок, который с начала года уже немного охладил ипотечный бум», — пояснил он.

Эксперт также добавил, что на данный момент доля подобных семей в стране скорее всего составляет 30-40%. При этом показатель уменьшится, если банки будут менее агрессивно навязывать кредитные карты населению.

Как сообщает РБК ссылкой на исследование НИИ ВШЭ, с середины 2023-го доля россиян, находящихся в финансово неустойчивом положении, выросла с 56,4% до 62,4%.

Россиянам станет сложнее брать новые кредиты, поскольку банки включили в клиентскую оценку прогноз банкротства. Новое решение может привести к росту отказов по заявкам на займы на 20-30%, передает «Радиоточка НСН».

