Экономист предрек новый мировой кризис после роста экономического цикла

По его словам, этому может способствовать как потенциальная четвертая волна COVID-19, так и следующие за ней новые ограничения. Эксперт считает, что кризис может оказаться тяжелее Великой депрессии в США.

Коренев заострил внимание на тор, что финансовые рынки растут крайне быстро, но не всегда обоснованно, а это резко увеличивает риск кризиса. Ккак считает эксперт, необходимо учитывать тот факт, что экономические пузыри способны надуваться дольше, чем предполагает логика, так что на 100% невозможно гарантировать то, что разрушительный кризис наступит в ближайшей перспективе, однако рано или поздно он произойдет.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина оценила риски наступления мирового финансового кризиса.

Она назвала их очень низкими. По словам главы регулятора, должны оцениваться все варианты развития денежно-кредитной политики ЦБ РФ, один из них — мировой кризис.

