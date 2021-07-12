В Совбезе заявили о попытках Запада спровоцировать экономический кризис в РФ

В Совбезе России заявили о необходимости разработать ряд мер, которые помешают Западу спровоцировать в России экономический кризис. Об этом заявил помощник секретаря Совета безопасности Александр Абелин.

По его словам, ситуация может создавать угрозу национальной безопасности, что требует разработки соответствующих мер.