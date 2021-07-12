В Совбезе заявили о попытках Запада спровоцировать экономический кризис в РФ

В Совбезе России заявили о необходимости разработать ряд мер, которые помешают Западу спровоцировать в России экономический кризис. Об этом заявил помощник секретаря Совета безопасности Александр Абелин.

По его словам, ситуация может создавать угрозу национальной безопасности, что требует разработки соответствующих мер.

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При этом Абелин подчеркнул, что выработка мер будет происходить с учетом всем возможных последствий. Речь в том числе идет о программе импортозамещения.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что решение американской стороны о включении ряда российских компаний в черный список является конфронтационным шагом. Минторг США внес в черный список три физических и три юридических лица из РФ. В отношении организаций, попавших в перечень, будет действовать режим ужесточенного экспортного контроля.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗападЭкономический Кризис
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