В Совбезе заявили о попытках Запада спровоцировать экономический кризис в РФ
В Совбезе России заявили о необходимости разработать ряд мер, которые помешают Западу спровоцировать в России экономический кризис. Об этом заявил помощник секретаря Совета безопасности Александр Абелин.
По его словам, ситуация может создавать угрозу национальной безопасности, что требует разработки соответствующих мер.
При этом Абелин подчеркнул, что выработка мер будет происходить с учетом всем возможных последствий. Речь в том числе идет о программе импортозамещения.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что решение американской стороны о включении ряда российских компаний в черный список является конфронтационным шагом. Минторг США внес в черный список три физических и три юридических лица из РФ. В отношении организаций, попавших в перечень, будет действовать режим ужесточенного экспортного контроля.
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