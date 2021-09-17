ЦБ РФ оценил вероятность наступления экономического кризиса
Глава Банка России Эльвира Набиуллина оценила риски наступления мирового финансового кризиса, сообщает РБК.
Она назвала их очень низкими. По словам главы регулятора, должны оцениваться все варианты развития денежно-кредитной политики ЦБ РФ, один из них — мировой кризис.
Набиуллина отметила, что кризис из-за пандемии нельзя считать предпосылкой к мировому — он стоит особняком и не связан с экономическим циклом.
Глава ЦБ считает, что в условиях мягкой денежно-кредитной политики существует вероятность появления экономических пузырей.
Набиуллина также сообщила, что в сентябре инфляция «будет где-то в районе 7%». С учётом проводимой политики уровень инфляции вернётся к 4–4,5% в 2022 году.
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