ЦБ РФ оценил вероятность наступления экономического кризиса

Она назвала их очень низкими. По словам главы регулятора, должны оцениваться все варианты развития денежно-кредитной политики ЦБ РФ, один из них — мировой кризис.

Набиуллина отметила, что кризис из-за пандемии нельзя считать предпосылкой к мировому — он стоит особняком и не связан с экономическим циклом.

Глава ЦБ считает, что в условиях мягкой денежно-кредитной политики существует вероятность появления экономических пузырей.

Набиуллина также сообщила, что в сентябре инфляция «будет где-то в районе 7%». С учётом проводимой политики уровень инфляции вернётся к 4–4,5% в 2022 году.

