Экономист: предпосылок для дефолта России нет

Платежное поручение уже сделано, а необходимые средства для выполнения своих обязательств у Москвы есть. Если из-за блокировки валютных резервов банки платеж не проведут, выплаты будут сделаны в рублях, что зарубежные журналисты называют условием для дефолта. При этом эксперты с такой точкой зрения не согласны.

«Те формулировки, которые использует западная пресса, такие как "технический дефолт" и тому подобные вещи, ну понятно что это никаким дефолтом это не является. Вот это решение связанное с выплатой соответственно по российским ценным бумагам, оно оптимальное, оно дает правильный сигнал для руководства западных стран по смягчению санкционной риторики», — сообщил доцент кафедры политической экономии МГУ Максим Чирков.

По словам президента России Владимира Путина, у Запада не вышло организовать экономический блицкриг против РФ, передает ТАСС. Путин не исключил попыток дальнейшего усиления давления на Россию.

