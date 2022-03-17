Экономист: предпосылок для дефолта России нет
Запад следит за выплатой Россией купонов по еврооблигациям на $117 млн, сообщает «РЕН ТВ».
Платежное поручение уже сделано, а необходимые средства для выполнения своих обязательств у Москвы есть. Если из-за блокировки валютных резервов банки платеж не проведут, выплаты будут сделаны в рублях, что зарубежные журналисты называют условием для дефолта. При этом эксперты с такой точкой зрения не согласны.
«Те формулировки, которые использует западная пресса, такие как "технический дефолт" и тому подобные вещи, ну понятно что это никаким дефолтом это не является. Вот это решение связанное с выплатой соответственно по российским ценным бумагам, оно оптимальное, оно дает правильный сигнал для руководства западных стран по смягчению санкционной риторики», — сообщил доцент кафедры политической экономии МГУ Максим Чирков.
По словам президента России Владимира Путина, у Запада не вышло организовать экономический блицкриг против РФ, передает ТАСС. Путин не исключил попыток дальнейшего усиления давления на Россию.
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