Путин: США и ЕС объявили дефолт России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад пытается убедить своих граждан, что их трудности — это результат действий России. Однако, по словам российского главы, это ложь.

Путин добавил, что фактически это США и ЕС объявили дефолт России. По словам президента, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.