Путин: США и ЕС объявили дефолт России
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад пытается убедить своих граждан, что их трудности — это результат действий России. Однако, по словам российского главы, это ложь.
Путин добавил, что фактически это США и ЕС объявили дефолт России. По словам президента, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Вместе с тем, по словам президента, у Запада не вышло организовать экономический блицкриг против РФ, передает ТАСС. Путин не исключил попыток дальнейшего усиления давления на Россию. Он предупредил, что необходимые структурные изменения российской экономики приведут к временному росту инфляции и безработицы, их необходимо минимизировать.
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