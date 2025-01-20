Экономист пояснил, почему заморозка вкладов в России невозможна
В России невозможна заморозка вкладов, поскольку деньги, размещенные на депозитах, являются собственностью граждан, пишет aif.ru со ссылкой на доцента Финансового университета при Правительстве РФ Игоря Балынина.
Как уточнил эксперт, банки в этом случае только начисляют проценты. Он также добавил, что слухи о возможной заморозке вкладов скорее всего исходят от недоброжелателей из-за рубежа.
«Они видят, что вводимые недружественными странами санкции рикошетом наносят удар по их экономикам, что приводит к беспорядкам в недружественных странах и даже смене политического руководства. Поэтому придумывают иные инструменты влияния на российскую экономику», - пояснил он.
По словам Балынина, банковский вклад сегодня остается наиболее выгодным инструментом вложения средств.
Ранее президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян сообщил «Радиоточке НСН», что по итогам 2024 года банки привлеки довольно серьезный объем вкладов физлиц – 56 триллионов рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru