Экономист призвал не ставить на рубле «крест смерти»
Российский экономист успокоил НСН, призвав не верить западным аналитикам, которые предрекли скорое падение российской национальной валюты.
Курс российской валюты в ближайшие недели может оказаться под сильным давлением из-за того, что рубль попал под прицел так называемого «креста смерти», утверждают аналитики нидерландского Rabobank. Термин «крест смерти» используется в отношении биржевых ситуаций, при которых средневзвешенный курс валюты в течение 50 дней пересекает курс за 200 дней. Сложившаяся ситуация говорит неотвратимого и серьезного падения курса валюты, предупреждают эксперты.
Между тем, экономист Денис Ракша в эфире НСН заявил, что никакого кризиса рубль не ожидает.
«Центробанк полностью контролирует ситуацию по курсу. Ослабление рубля — этот голубая мечта и ЦБ, и Минфина. Но ослабление в разумных пределах. Со слабым рублем удобней конкурировать на экспортных рынках, наполнять бюджет. Когда во всем мире идут валютные войны, удобней жить со слабой валютой», — сообщил экономист.
По словам собеседника НСН, «крест смерти» нельзя считать предвестником падения курса валюты.
«”Крест смерти” — это технический параметр, его довольно сложно описать людям, которые не играют в эти игры. К курсу рубля он имеет весьма опосредованное отношение. Никакой железной зависимостью между техническим параметром и курсом рубля не существует. На курс рубля влияет очень много параметров от макроэкономики до геополитических событий», — заметил Денис Ракша.
Ранее руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник в эфире НСН назвал условия возвращения к цене на нефть $100 за баррель.
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