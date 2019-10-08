Экономист призвал не ставить на рубле «крест смерти»

Курс российской валюты в ближайшие недели может оказаться под сильным давлением из-за того, что рубль попал под прицел так называемого «креста смерти», утверждают аналитики нидерландского Rabobank. Термин «крест смерти» используется в отношении биржевых ситуаций, при которых средневзвешенный курс валюты в течение 50 дней пересекает курс за 200 дней. Сложившаяся ситуация говорит неотвратимого и серьезного падения курса валюты, предупреждают эксперты.

Между тем, экономист Денис Ракша в эфире НСН заявил, что никакого кризиса рубль не ожидает.

«Центробанк полностью контролирует ситуацию по курсу. Ослабление рубля — этот голубая мечта и ЦБ, и Минфина. Но ослабление в разумных пределах. Со слабым рублем удобней конкурировать на экспортных рынках, наполнять бюджет. Когда во всем мире идут валютные войны, удобней жить со слабой валютой», — сообщил экономист.