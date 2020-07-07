Спишут на коронавирус: Миру предрекли скатывание в глобальную депрессию

«У нас действительно меньше смертность, чем в Европе, потому что у нас люди просто не доживают до того возраста, когда они оказываются в зоне риска. Но "коронобесие" у нас приобрело большие масштабы и, в отличие от других крупных и развитых стран, наше государство практически не оказывало значимой поддержки ни гражданам, ни экономике. Поэтому последствия от коронавируса у нас на порядок меньше, а от коронобесия на порядок больше и мы их ещё не в полной мере ощутили, у нас ещё всё впереди. При этом, судя по разговорам о второй волне, медиков у нас как не слышали, так и не слышат», - сказал экономист.

Он также сравнил этот кризис с кризисами прошлых годов, затронувших российскую экономику.

«Главное отличие кризиса, связанного с "коронобесием", от прошлых кризисов заключается в том, что этот кризис призван замаскировать реальные тенденции в экономике, и отвлечь людей на негодный объект. Потому что мир срывается в глобальную депрессию и "коронобесие" растиражировано, и все врубились в эту глобальную франшизу, потому что это позволяет не задумываться о завершении капитализма, о новой модели общества, которая уже кристаллизуется и о неизбежности большого падения доходов. Всё списывается на коронавирус», - заключил Михаил Делягин.

Ранее руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН рассказал, какими видит будущую мировую экономику и экономику России, в частности.

«Скорее всего, мы будем наблюдать пересборку мировой экономики: образуются новые цепочки, новые формы отношений. Для России здесь важно выстроить правильные отношения со странами. И это будет уже процесс выхода из кризиса», - заключил эксперт.

