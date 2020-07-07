Без Дворковича и Чубайса: России подсказали выход из экономического кризиса

Руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов поделился в эфире НСН подтвердил, что экономическая ситуация в стране оставляет желать лучшего.

«Мы находимся в ситуации экономической депрессии, которая наступила вслед за обвалом рынков в марте этого года. Говорить о том, что кризис закончился, конечно же, нельзя. Нельзя также отрицать того, что может начаться вторая волна. Безусловно можно только сказать, что у нас есть некоторый пакет мер, которые должны компенсировать потери, устранить последствия кризиса, предоставив рабочие места, оказать содействие перезапуску экономики», - заявил экономист.

Также Колташов рассказал о необходимых мерах для выхода из кризиса.

«Инфраструктурные проекты и удешевление кредита – это правильные меры, которые дают перспективу выхода из кризиса. Россия должна выйти из кризиса не за счет идей Дворковича или Чубайса, а за счет строительства. Имеют значение не либеральные методы, а классическая стратегия развертывания жилищного строительства», - отметил собеседник НСН.

Кроме того, экономист рассказал, какими видит будущую мировую экономику и экономику России в частности.

«Скорее всего, мы будем наблюдать пересборку мировой экономики: образуются новые цепочки, новые формы отношений. Для России здесь важно выстроить правильные отношения со странами. И это будет уже процесс выхода из кризиса», - заключил эксперт.

