Без Дворковича и Чубайса: России подсказали выход из экономического кризиса
Руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов рассказал в эфире НСН, почему Россия впала в экономическую депрессию.
Бывший вице-премьер РФ, председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович считает, что Россия только входит в самый тяжёлый период кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом он заявил на международном промышленном марафоне «Иннопром онлайн».
По мнению Дворковича, пока не все осознают, в какой фазе кризиса сейчас находится страна. «Оптимисты думают, что мы уже где-то на дне, а в Европе уже начали выходить из кризиса», - сказал он.
Руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов поделился в эфире НСН подтвердил, что экономическая ситуация в стране оставляет желать лучшего.
«Мы находимся в ситуации экономической депрессии, которая наступила вслед за обвалом рынков в марте этого года. Говорить о том, что кризис закончился, конечно же, нельзя. Нельзя также отрицать того, что может начаться вторая волна. Безусловно можно только сказать, что у нас есть некоторый пакет мер, которые должны компенсировать потери, устранить последствия кризиса, предоставив рабочие места, оказать содействие перезапуску экономики», - заявил экономист.
Также Колташов рассказал о необходимых мерах для выхода из кризиса.
«Инфраструктурные проекты и удешевление кредита – это правильные меры, которые дают перспективу выхода из кризиса. Россия должна выйти из кризиса не за счет идей Дворковича или Чубайса, а за счет строительства. Имеют значение не либеральные методы, а классическая стратегия развертывания жилищного строительства», - отметил собеседник НСН.
Кроме того, экономист рассказал, какими видит будущую мировую экономику и экономику России в частности.
«Скорее всего, мы будем наблюдать пересборку мировой экономики: образуются новые цепочки, новые формы отношений. Для России здесь важно выстроить правильные отношения со странами. И это будет уже процесс выхода из кризиса», - заключил эксперт.
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