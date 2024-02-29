Экономист предрек появление безотзывных депозитов при росте страхового возмещения
Вместе с ростом страхового возмещения в российской банковской системе появятся безотзывные депозиты, что благотворно подействует на нее, сказал НСН Дмитрий Голубовский.
Предлагаемые Центробанком нововведения позволят ввести безотзывные депозиты, не предполагающие мгновенной ликвидности, но дающие большие и долгосрочные гарантии вкладчикам. Об этом НСН заявил эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский.
Ранее издание «Известия» сообщило, что в России планируется вдвое повысить сумму страхового возмещения по «длинным» вкладам — с 1,4 млн до 2,8 млн рублей. Соответствующий вопрос прорабатывается в Центробанке. В частности, рассматривается возможность увеличения лимита страхового возмещения по безотзывным сберегательным сертификатам и долгосрочным (сроком свыше 3-5 лет) рублевым вкладам. Предполагается, что это повысит популярность долгосрочных вкладов и позволит банкам привлечь длинные деньги в экономику. Голубовский одобрил предлагаемую меру.
«Это очень хорошие предложения. Наконец-то предлагается ввести безотзывные депозиты, по которым вы не можете забирать деньги просто так. Для банков это будет действительно хороший источник фондирования населения. Они смогут под эти депозиты давать более высокие проценты, поскольку не будут создавать под них резервы. Это будут депозиты в полном смысле этого слова, они не подозревают мгновенной ликвидности. Если нужна ликвидность, то надо идти на биржу. Чтобы продвинуть идею появления таких вкладов, действительно нужно страховать их на большие объемы, ведь если вы предлагаете инструмент, которым можно пользоваться менее свободно, нужно давать и большие гарантии. Если будут гарантии на длительный срок, то у банков появятся “длинные” деньги от населения, а значит, появятся “длинные” кредиты, например, для промышленности. Можно даже уменьшить страховое покрытие для “коротких” депозитов и сделать больше для “длинных”. То есть если вы хотите гарантии, то эти гарантии долгосрочные. А если вы хотите высокую краткосрочную доходность, идите на облигационный рынок и покупайте короткий долг или держите деньги на накопительных счетах в надежных банках», — сказал финансист.
Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что спрос на кредиты в России значительно сократился из–за высоких процентных ставок.
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