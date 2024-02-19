ВЦИОМ: Каждый второй россиянин намерен положить свободные деньги в банк

Согласно данным исследования, 47% респондентов назвали банковский вклад лучшим вариантом сохранения денег. Это на 8% больше, чем в январе 2023 года. Еще 27% опрошенных заявили, что хотели бы забрать деньги из банков.

Также отмечается, что 59% россиян предпочитают накапливать сбережения. Еще 29% считают, что лучше быстрее тратить доходы, вкладывая свободные деньги. При этом 48% респондентов отметили неподходящее время для совершения крупных покупок.

Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в интервью «Радиоточке НСН» назвал банковские вклады самым выгодным инструментом вложений. По его словам, доходность там сегодня выше, чем по корпоративным облигациям. При этом средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках России в третьей декаде января увеличилась до 14,88% годовых.

