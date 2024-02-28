Греф: Спрос на кредиты в России значительно упал из-за высоких процентных ставок

Спрос на кредиты в России значительно сократился из–за высоких процентных ставок, заявил глава Сбербанка Герман Греф, сообщает «Интерфакс».

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По его словам, сохранение ключевой ставки Центробанка на уровне 16% до конца 2024 года маловероятно.

Греф предположил, что она снизится к концу года до 11%.

«В целом мы видим, что выходим на плато с инфляцией. Пока не видим серьезных проинфляционных факторов», — добавил председатель Сбербанка.

Ранее глава Сбербанка Греф спрогнозировал падение цен на жилье в России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
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