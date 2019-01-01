РАН: Новые санкции США - повод для депрессии

Палата Конгресса США одобрила поправку к проекту военного бюджета на 2020-ый год о запрете на любые действия с российским госдолгом для американских инвесторов в случае вмешательства России в американские выборы.

Научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг в эфире НСН рассказал, что новые санкции будут очень губительны для российской экономики, но даже это не самая большая подножка, которую можно ожидать от США.

«Отчуждение, которое началось после Майдана, продолжается, ждать отмены санкций становится проблематично, а президент США подпишет эти документы с высокой долей вероятности. Новые поправки, означающие отказ от покупок американскими инвесторами наших государственных бумаг - это серьёзная и очень грустная история, блокирующая любое улучшение ситуации, которая и без того ухудшается с каждым днём. Но и ещё есть, чего бояться: например, запрета импорта российских картофельных семян или покупки иранской нефти», - отметил эксперт.

Ранее в эфире НСН ведущие экономисты уже оперативно сообщали, что новые санкции США против госдолга РФ способны нанести удар против всей мировой финансовой системы.

