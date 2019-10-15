Экономист объяснил, зачем банкам «светофор»
Директор программ «Финансы, инвестиции, банки» Российской экономической школы рассказал НСН, что эта мера позволит банкам снизить нагрузку в оценке рисков.
Клиентов российских банков классифицируют по признаку благонадёжности. Как стало известно РБК, Центробанк запускает единую платформу по проверке клиентов финансовых организаций, устроенную по принципу светофора. Операции юрлиц в «красной» категории будут подвергаться постоянному отслеживанию в онлайн-режиме, в «жёлтой» — анализироваться по процедуре посткомплаенса, а «зелёной» — без повышения внимания.
Изменения призваны упростить жизнь банкам в плане отслеживания рисков, пояснил в эфире НСН директор программ «Финансы, инвестиции, банки» Российской экономической школы, экономист Олег Шибанов.
«Это регуляторное изменение, которое позволяет с большей лёгкостью взаимодействовать с рисками, которые испытывают банки. История такова, что есть компании, которые зарекомендовали себя очень удобным клиентом, который никогда не нарушает правила, и с ними нужно просто работать по другим правилам. А есть клиенты, которые постоянно правила нарушали, они должны просто находиться в более сложной группе. Как я понял, это история с таким подходом к риск-контролю. То есть технически, чтобы снизить нагрузку на сами банки, проще всего выстроить эту структуру таким образом, чтобы был простой индикатор, позволяющий уточнять, как именно вы с этим клиентом должны взаимодействовать, и какими будут риски, если вы с ним будете работать», — рассказал Шибанов.
По его словам, попадание в «красный» сектор этого банковского «светофора» ещё не является несмываемым клеймом. Компания также будет иметь возможность, изменив своё поведение, перейти в более презентабельную группу.
«Благонадёжность — это штука, которая меняется во времени. В принципе, если компания начинает выполнять свои обязательства лучше и показывать, что она хороший клиент, то риски для неё будут снижаться. Это не раз и навсегда заданная история, это история, которая во времени меняется», — пояснил эксперт.
Негативно восприняли идею ЦБ в Ассоциации российских банков (АРБ). Глава ассоциации Гарегин Тосунян заявил НСН, что банки и без помощи ЦБ справляются с классификацией клиентов. Он посоветовал регулятору заняться вопросами активизации работы банков, а также развитием кредитования и рынка.
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