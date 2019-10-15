Экономист объяснил, зачем банкам «светофор»

Клиентов российских банков классифицируют по признаку благонадёжности. Как стало известно РБК, Центробанк запускает единую платформу по проверке клиентов финансовых организаций, устроенную по принципу светофора. Операции юрлиц в «красной» категории будут подвергаться постоянному отслеживанию в онлайн-режиме, в «жёлтой» — анализироваться по процедуре посткомплаенса, а «зелёной» — без повышения внимания.

Изменения призваны упростить жизнь банкам в плане отслеживания рисков, пояснил в эфире НСН директор программ «Финансы, инвестиции, банки» Российской экономической школы, экономист Олег Шибанов.

«Это регуляторное изменение, которое позволяет с большей лёгкостью взаимодействовать с рисками, которые испытывают банки. История такова, что есть компании, которые зарекомендовали себя очень удобным клиентом, который никогда не нарушает правила, и с ними нужно просто работать по другим правилам. А есть клиенты, которые постоянно правила нарушали, они должны просто находиться в более сложной группе. Как я понял, это история с таким подходом к риск-контролю. То есть технически, чтобы снизить нагрузку на сами банки, проще всего выстроить эту структуру таким образом, чтобы был простой индикатор, позволяющий уточнять, как именно вы с этим клиентом должны взаимодействовать, и какими будут риски, если вы с ним будете работать», — рассказал Шибанов.