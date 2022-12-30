Экономист объяснил «странность» низкой инфляции в России
«Странное» сочетание околонулевых темпов инфляции в России с увеличением ликвидной компоненты денежной массы и скорости их оборота может быть связано с ростом числа теневых расчетов в экономике. Об этом пишет руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов (ЦМАКП) Дмитрий Белоусов в своей статье «Тринадцать тезисов об экономике».
«В России есть признаки развития сектора теневых расчетов — наличными или прямыми переводами от покупателя продавцу (в интересах ухода от автоматизированного налогового учета)», — указывает экономист.
Белоусов считает, что на развитие теневых расчетов могло повлиять усиление налогового и финансового контроля со стороны государства, в частности, автоматизация учета и использование электронных касс.
По мнению экономиста, рост теневых расчетов вероятен в сферах электронной коммерции, обслуживаемой прямыми переводами на счет продавца, неформальной торговли и услуг, а также коллективных услуг, где возможно манипулирование стоимостью или численностью.
Между тем министр финансов Антон Силуанов заявил, что инфляция в РФ по итогам года составит около 12%, напоминает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+5 810 / сут.
Умерли
394 тыс.+50 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+7 695 / сут.
- На Кавказе задержали готовившего теракт гражданина Украины
- Глава МИД Украины предложил «запихнуть» россиян в границы и «закрыть на замок»
- Развожаев: В Севастополе отработала система ПВО
- Россиянам придется впервые заплатить налог на доходы со вкладов по итогам 2023 года
- Экономист объяснил «странность» низкой инфляции в России
- СМИ: Полиция проверяет Парфенова, не уведомившего о гражданстве Израиля
- В Госдуме посоветовали россиянам воздержаться от поездок за границу
- Секретарь СНБО Украины допустил, что ВСУ пересекут границу России
- Столтенберг заявил, что поставки оружия Украине являются «кратчайшим путем к миру»
- В Белоруссии допустили, что инцидент с ракетой С-300 может быть провокацией Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru