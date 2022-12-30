Экономист объяснил «странность» низкой инфляции в России

«Странное» сочетание околонулевых темпов инфляции в России с увеличением ликвидной компоненты денежной массы и скорости их оборота может быть связано с ростом числа теневых расчетов в экономике. Об этом пишет руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов (ЦМАКП) Дмитрий Белоусов в своей статье «Тринадцать тезисов об экономике».

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«В России есть признаки развития сектора теневых расчетов — наличными или прямыми переводами от покупателя продавцу (в интересах ухода от автоматизированного налогового учета)», — указывает экономист.

Белоусов считает, что на развитие теневых расчетов могло повлиять усиление налогового и финансового контроля со стороны государства, в частности, автоматизация учета и использование электронных касс.

По мнению экономиста, рост теневых расчетов вероятен в сферах электронной коммерции, обслуживаемой прямыми переводами на счет продавца, неформальной торговли и услуг, а также коллективных услуг, где возможно манипулирование стоимостью или численностью.

Между тем министр финансов Антон Силуанов заявил, что инфляция в РФ по итогам года составит около 12%, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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