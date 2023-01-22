Экономист объяснил подорожание предметов первой необходимости в России

«Рост цен на данные продукты связан с обычным экономическим законом, в соответствии с которым потребительская и продовольственная инфляция всегда выше, чем в целом. Это объясняет рост цен на товары первой необходимости больше, чем на другие», - пояснил специалист.

По его словам, производители и продавцы пользуются тем, что человек при потере доходов не может отказаться от покупки базовых товаров.

Ранее генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков рассказал НСН, что россияне сегодня в среднем тратят на покупку смартфонов немногим более 20 тысяч рублей.