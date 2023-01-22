Экономист объяснил подорожание предметов первой необходимости в России
Рост потребительской инфляции, которая всегда остается выше обычной, вызвала рост цен на такие товары первой необходимости как спички, мыло, шампунь, зубная паста, женские прокладки, дезодорант и маргарин. Так прокомментировал данные Росстата за прошлый год доктор экономических наук Леонид Холод «Вечерней Москве».
«Рост цен на данные продукты связан с обычным экономическим законом, в соответствии с которым потребительская и продовольственная инфляция всегда выше, чем в целом. Это объясняет рост цен на товары первой необходимости больше, чем на другие», - пояснил специалист.
По его словам, производители и продавцы пользуются тем, что человек при потере доходов не может отказаться от покупки базовых товаров.
Ранее генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков рассказал НСН, что россияне сегодня в среднем тратят на покупку смартфонов немногим более 20 тысяч рублей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+5 729 / сут.
Умерли
395 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+4 021 / сут.
- Экономист объяснил подорожание предметов первой необходимости в России
- На Украине рассказали о приезде в Изюм военных и экспертов из США
- СМИ: При отказе США и Германии поставлять Украине танки ВСУ потерпит скорое поражение
- Канцлер ФРГ Шольц заговорил о Путине и Украине посреди обращения к французам
- Москвичей предупредили о снегопадах 30 и 31 января
- В Швейцарии осудили передачу Киеву замороженных активов России
- СМИ: ЕС собирается поставлять металлы из Китая через РФ для производства снарядов
- Литва собирается увеличить численность своей армии
- Полковник Макгрегор: Байдена может остановить конфликт на Украине одним звонком в Киев
- Бывшиий премьер Британии Джонсон прибыл в украинскую Бучу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru