Смерть российской экономики. Кому выгоден рост числа банкротств?

Более чем на 40% увеличилось число банкротств российских компаний с 2012 по 2018 год. Об этом свидетельствуют данные Федеральной налоговой службы. Экономист Михаил Делягин в эфире НСН объяснил, в чем причина увеличения числа банкротств.

«Беда не в том, что растет число банкротств. Оно может свидетельствовать о разных вещах. А дело в том, что число банкротств в первом квартале этого года примерно вдвое превысило число вновь создаваемых предприятий. И вот это уже признак хозяйственной катастрофы. Причина этой катастрофы элементарная – это политика российского государства. И Медведев, и Набиуллина, и все эти Орешкины с Силуановыми бесконечные являются носителями либеральной идеологии. Они исходят из того, что государство должно служить не своим гражданам, а глобальным спекулянтам. А для них нужно много свободных финансовых ресурсов, которые не имеют доступа в реальную экономику», - пояснил он.