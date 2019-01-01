Смерть российской экономики. Кому выгоден рост числа банкротств?
Михаил Делягин в эфире НСН назвал причины увеличения числа банкротств.
Более чем на 40% увеличилось число банкротств российских компаний с 2012 по 2018 год. Об этом свидетельствуют данные Федеральной налоговой службы. Экономист Михаил Делягин в эфире НСН объяснил, в чем причина увеличения числа банкротств.
«Беда не в том, что растет число банкротств. Оно может свидетельствовать о разных вещах. А дело в том, что число банкротств в первом квартале этого года примерно вдвое превысило число вновь создаваемых предприятий. И вот это уже признак хозяйственной катастрофы. Причина этой катастрофы элементарная – это политика российского государства. И Медведев, и Набиуллина, и все эти Орешкины с Силуановыми бесконечные являются носителями либеральной идеологии. Они исходят из того, что государство должно служить не своим гражданам, а глобальным спекулянтам. А для них нужно много свободных финансовых ресурсов, которые не имеют доступа в реальную экономику», - пояснил он.
Поэтому, считает эксперт, в России создается искусственный денежный голод в экономике. «И сейчас мы наблюдаем процесс умирания нашей экономики. Это результат деятельности правительства и Банка России, результат того, что ставка рефинансирования в полтора раза выше инфляции, что кредитовать реальный сектор фактически запрещено банковскими нормативами, того, что федеральный бюджет накопил более 12 трлн рублей резервов, которые выведены из экономики и ни на какие цели не используются», - сказал он.
Ранее Михаил Делягин рассказал НСН, почему россияне начали больше экономить.
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