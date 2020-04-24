Экономист назвал единственный случай, когда стоит покупать валюту
Экономист Алексей Коренев рассказал, в каком случае стоит покупать валюту в период нестабильной мировой ситуации.
Как заявил Коренев «Вечерней Москве», пытаться заработать на обмене валют сейчас не стоит. По его словам, в нынешней ситуации предсказуемость движения валют очень низкая и зависит от множества факторов.
Между тем, экономист отметил, что покупка валюты сегодня имеет смысл, если целью являются долгосрочные накопления. Коренев заверил, что при условии покупки каждый месяц по 100 долларов, через 10-20 лет выгода будет, так как доллар вырастет.
Ранее сообщалось, что россияне с начала марта по начало апреля забрали с валютных депозитов в банках пять миллиардов долларов (373,5 миллиарда в рублях)— отток составил 5,3%. Такие данные представил Центробанк.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
68 622+5 849 / сут.
Умерли
615+60 / сут.
Выздоровели
5 568+677 / сут.
- Правительству предложили продлить режим самоизоляции в РФ до 12 мая
- Правительство признало усталость россиян от самоизоляции
- ГИБДД дала советы по поездкам на машине между регионами
- Минэкономразвития: Россия теряет ежедневно 100 млрд рублей
- В РПЦ подтвердили размещение изображений Путина и Сталина в храме Минобороны
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru