Экономист назвал единственный случай, когда стоит покупать валюту

Как заявил Коренев «Вечерней Москве», пытаться заработать на обмене валют сейчас не стоит. По его словам, в нынешней ситуации предсказуемость движения валют очень низкая и зависит от множества факторов.

Между тем, экономист отметил, что покупка валюты сегодня имеет смысл, если целью являются долгосрочные накопления. Коренев заверил, что при условии покупки каждый месяц по 100 долларов, через 10-20 лет выгода будет, так как доллар вырастет.

Ранее сообщалось, что россияне с начала марта по начало апреля забрали с валютных депозитов в банках пять миллиардов долларов (373,5 миллиарда в рублях)— отток составил 5,3%. Такие данные представил Центробанк.

