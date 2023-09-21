Экономист Кульбака предположил, каким может быть курс валют
Спрогнозировать изменение курса валют в ближайшем будущем практически невозможно, заявил кандидат экономических наук Николай Кульбака в беседе с «Вечерней Москвой».
По его словам, на курс валют влияет огромное количество факторов. В частности, спрос и предложение. Эти показатели обычно нестабильны.
Кроме того, отметил Кульбака, экономика России сейчас живет в условиях санкционных ограничений. На этом фоне в нашу страну поступает меньше иностранной валюты, в результате чего ее стоимость растет.
Накануне глава ВТБ Андрей Костин заявил, что в России следует ввести такие же ограничения на рублевые переводы за границу, как и на валютные, отмечает RT. Лимит, полагает он, можно установить на уровне 100 миллионов рублей в месяц, что соответствует ограничению в миллион долларов для валютных переводов. С помощью введения ограничений на рублевые переводы за границу можно ограничить отток капитала, рассказал экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск менеджеров Александр Разуваев в интервью «Радиоточке НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- NYT: Число погибших военных ВСУ непропорционально занятой у Работино площади
- Минобороны: ВС РФ отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении
- Херш: Продолжение наступления ВСУ повлекло бы за собой мятеж
- Врач Шевко: Антибиотики не помогут при лечении гриппа и ОРВИ
- Минобороны: Российские системы ПВО сбили пять ракет Storm Shadow
- В Ингушетии двое подростков подорвались на найденной во дворе гранате
- Херш: Разведка США сомневается, что ВСУ смогут прорвать российскую оборону
- Минобороны России: нанесены удары по объектам военной промышленности
- ЦБ Турции повысил ключевую ставку до 30 процентов
- Украина договорилась со Словакией по экспорту зерна
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru