Экономист Кульбака предположил, каким может быть курс валют

По его словам, на курс валют влияет огромное количество факторов. В частности, спрос и предложение. Эти показатели обычно нестабильны.

Кроме того, отметил Кульбака, экономика России сейчас живет в условиях санкционных ограничений. На этом фоне в нашу страну поступает меньше иностранной валюты, в результате чего ее стоимость растет.

Накануне глава ВТБ Андрей Костин заявил, что в России следует ввести такие же ограничения на рублевые переводы за границу, как и на валютные, отмечает RT. Лимит, полагает он, можно установить на уровне 100 миллионов рублей в месяц, что соответствует ограничению в миллион долларов для валютных переводов. С помощью введения ограничений на рублевые переводы за границу можно ограничить отток капитала, рассказал экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск менеджеров Александр Разуваев в интервью «Радиоточке НСН».