На Украине отменят фиксированный курс доллара

Нацбанк Украины отменит фиксированный курс доллара в стране. Об этом сообщают местные СМИ.

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Сегодня доллар стоит 36,56 гривны. Ведомство перейдет к более гибкому курсу после формирования «надлежащих предпосылок».

В Нацбанке отметили, что при таком режиме рыночный курс может как ослабляться, так и укрепляться, реагируя на ситуацию на валютном рынке, в частности, баланс спроса и предложения.

Ранее Минэкономики Украины конфисковало активы врио главы Херсонской области Владимира Сальдо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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