На Украине отменят фиксированный курс доллара
14 сентября 202316:37
Нацбанк Украины отменит фиксированный курс доллара в стране. Об этом сообщают местные СМИ.
Сегодня доллар стоит 36,56 гривны. Ведомство перейдет к более гибкому курсу после формирования «надлежащих предпосылок».
В Нацбанке отметили, что при таком режиме рыночный курс может как ослабляться, так и укрепляться, реагируя на ситуацию на валютном рынке, в частности, баланс спроса и предложения.
Ранее Минэкономики Украины конфисковало активы врио главы Херсонской области Владимира Сальдо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru