На Украине отменят фиксированный курс доллара

Сегодня доллар стоит 36,56 гривны. Ведомство перейдет к более гибкому курсу после формирования «надлежащих предпосылок».

В Нацбанке отметили, что при таком режиме рыночный курс может как ослабляться, так и укрепляться, реагируя на ситуацию на валютном рынке, в частности, баланс спроса и предложения.

Ранее Минэкономики Украины конфисковало активы врио главы Херсонской области Владимира Сальдо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

