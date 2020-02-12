Экономист Колташов назвал «печальным» состояние в сфере недвижимости
Руководитель центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов во время пресс-конференции НСН объяснил, что население опасается влезать в долги, не будучи уверенным в своем будущем.
В Совете Федерации предсказали рост цен на недвижимость в ближайшие два года на 25%. Сенаторы уверены, что стоимость возрастёт в связи с чрезмерно высокими ставками по кредитам для застройщиков и жёсткими требованиями к их собственному капиталу. Застройщиков обязали иметь на счетах сумму в 30-40% от общей стоимости проекта, что также увеличивает затраты. Цены на жилье растут уже продолжительное время, и за последние три квартала прошлого года средняя стоимость квадратного метра жилья выросла на 10%.
Руководитель центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов во время пресс-конференции НСН отметил нескорое решение сложностей в отрасли, вызванных трудной экономической ситуацией в стране.
«Цена сложится из спроса, предложения и обстоятельств. Позиция предложения понятно. Предложение такое – мы хотим больше, цены выше, а вы платите. Состояние покупателя такое – состояние печальное, денег нет, а ЦБ даже снижением ключевой ставки эту проблему вряд ли решит в течение ближайших 6 месяцев. Ажиотажа не последует, для этого нужна соответствующая обстановка, уверенность в завтрашнем дне. Если люди будут видеть отрицательную динамику в экономике, люди не захотят влезать в долги, покупать недвижимость. Нерационально и неразумно заходить в ипотеку на панических нотах в экономике. Деньги заемные, работы можно лишиться, покупатель будет вести себя настороженно. Более того, покупатель в значительной мере выбран за предстоящие годы. Домашние хозяйства нуждаются в деньгах, которых у них нет. Отсюда во многом и социальные предложения президента, материальный капитал. Но эти меры заработают не сразу. Эти меры дадут стимул рынку недвижимости только в 2021 году. И к этому моменту стоит ожидать определенных действий правительства, которые изменят ситуацию», - добавил он.
Ранее вице-президент Гильдии риэлторов Константин Апрелев в ходе пресс-конференции НСН опроверг резкий рост стоимости недвижимости, полагая, что Центробанк не заинтересован в падении покупательского спроса на недвижимость.
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