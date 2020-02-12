Лисовский: Себестоимость жилья увеличится на 25%

В Совете Федерации предсказали рост цен на недвижимость в ближайшие два года на 25%. Сенаторы уверены, что стоимость возрастёт в связи с чрезмерно высокими ставками по кредитам для застройщиков и жёсткими требованиями к их собственному капиталу. Например, в Москве уже сейчас отмечается рост цен вплоть до 13%. Кроме того, застройщиков обязали иметь на счетах сумму в 30-40% от общей стоимости проекта, что также увеличивает затраты. Цены на жильё растут уже продолжительное время и только за последние три квартала 2019 года средняя стоимость квадратного метра жилья выросла на 10%.

Первый зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский рассказал, что подорожание произойдет из-за новой системы кредитования компаний-застройщиков и монополизации строительной отрасли.

«Перед государством встала проблема обманутых дольщиков. Чиновники прошли по простому пути. Лучший источник избавиться от головной боли – отрубить голову. Так они и поступили. Источник денег – договоры долевого участия – сегодня исчезли. Все застройщики вынуждены идти в банк. Деньги, которые дает банк, гораздо дороже, чем те деньги, которые получал от дольщиков. Вот и вся экономика. На сегодняшний день будет происходить подорожание проектов минимум на проценты по кредиту. Застройщик теперь получает кредит, и несет большую ответственность. Себестоимость жилья увеличится примерно на 20-25%. Уходят средние и малые застройщики. Мы имеем много ярких примеров, когда монополии захватывают рынок и "красиво" начинают повышать цены. В результате произойдет снижение объемов доступного жилья – эконом класс. Где доходность застройщика не столь высока», - объяснил он.

Цены на жильё растут уже продолжительное время, и только за последние три квартала 2019 года средняя стоимость квадратного метра жилья выросла на 10%.

