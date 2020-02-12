Гильдия риелторов: Рост цен на жилье превысит снижение ипотечной ставки

В Совете Федерации предсказали рост цен на недвижимость в ближайшие два года на 25%. Сенаторы уверены, что стоимость возрастет в связи с чрезмерно высокими ставками по кредитам для застройщиков и жесткими требованиями к их собственному капиталу. В Москве уже сейчас отмечается рост цен вплоть до 13%. Кроме того, застройщиков обязали иметь на счетах сумму в 30-40% от общей стоимости проекта, что также увеличивает затраты.

Вице-президент Гильдии риэлторов Константин Апрелев в ходе пресс-конференции НСН усомнился в резком повышении цен на недвижимость.

«С учетом того, что роста доходов населения практически нет, ключевым инструментом влияния на спрос является доступность ипотеки, на сегодняшний день потека – уже почти 60% от всего объема приобретаемого жилья в России. В этой связи снижение ипотечной ставки будет однозначно стимулировать спрос. Но надо понимать, что при снижении ставки на 2%, цены вырастут на 5-8%. В этом не заинтересован ЦБ и все остальные участники рынка, потому что это ведет к снижению платежеспособного спроса. В чем, безусловно, заинтересован сегодня ЦБ и Минэкономразвития, чтобы сохранить спрос на построенное и строящееся жилье. А это не требует существенного увеличения спроса на ипотеку. Ведь как только мы снижаем ставку на ипотеку, мы стимулируем спрос, а как следствие рост цен. ЦБ, я думаю, этого точно не допустит, поэтому ипотека будет снижаться медленно, а ожидать какого-то существенного повышения и роста цен на жилье я, честно говоря, не усматриваю», - заключал он.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский рассказал, что подорожание произойдет из-за новой системы кредитования компаний-застройщиков и монополизации строительной отрасли.

