Экономист Колташов: Казахстан ждет отток капитала
По его словам, экономическая ситуация в стране не позволит правительству с легкостью выполнить обещания по ценам на газ.
Последние события в Казахстане приведут к оттоку капитала из страны, заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в пресс-центре НСН.
«У акций протеста никаких экономических последствий не будет, а вот события в Алма-Ате и новая экономическая политика, которая, по крайней мере, декларируется сейчас президентом Токаевым, будут иметь последствия. Я полагаю, что можно ожидать отток капиталов, уже есть падение акций казахстанских банков, сейчас Национальный банк Казахстана все-таки пытается удержать тенге от обрушения. Нужно подготовиться к тому, что инфляция будет расти, будет очень сложно правительству выполнить свои обещания по ценам на газ, потому что в долларовом выражении это будет другая цена», - рассказал экономист.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа рассказал в пресс-центре НСН о введении войск ОДКБ в Казахстан.
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