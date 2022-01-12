Экономист Колташов: Казахстан ждет отток капитала

Последние события в Казахстане приведут к оттоку капитала из страны, заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в пресс-центре НСН.

«У акций протеста никаких экономических последствий не будет, а вот события в Алма-Ате и новая экономическая политика, которая, по крайней мере, декларируется сейчас президентом Токаевым, будут иметь последствия. Я полагаю, что можно ожидать отток капиталов, уже есть падение акций казахстанских банков, сейчас Национальный банк Казахстана все-таки пытается удержать тенге от обрушения. Нужно подготовиться к тому, что инфляция будет расти, будет очень сложно правительству выполнить свои обещания по ценам на газ, потому что в долларовом выражении это будет другая цена», - рассказал экономист.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа рассказал в пресс-центре НСН о введении войск ОДКБ в Казахстан.

