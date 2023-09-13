Было в 90-е: Грефу напомнили о недоверии россиян к банкам и вере в доллар
Россияне не привыкли доверять банкам после череды кризисов, хотя изменения последних лет сделали национальную валюту весьма интересной и доходной, сказал НСН Ярослав Кабаков.
Твердые валюты более стабильны для хранения сбережений — об этом свидетельствует текущее ослабление рубля и высокий уровень инфляции в России по сравнению с развитыми мировыми экономиками. Об этом НСН заявил директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.
Ранее глава Сбербанка Герман Греф в эфире федерального телеканала «Россия-1» посоветовал россиянам не хранить сбережения в твердых валютах, «потому что они не дают никакой доходности». Лучше хранить деньги в рублевых облигациях и инвестировать в акции Сбера, убежден он. Кабаков объяснил, почему россияне выбирают твердые валюты для хранения капитала.
«Чтобы убедиться, что твердые валюты более стабильны с точки зрения накоплений, можно обратиться к российскому опыту. Рубль продолжает ослабевать, инфляция в России выше, чем у развитых экономик. Именно поэтому для сохранения капитала многие граждане выбирают именно твердую валюту. Что же касается доходности, несколько кризисов, в том числе, 1990-х годов, приучили россиян не особо доверять банковской системе. Однако за последние несколько десятилетий произошли кардинальные изменения и в банковской, и в финансовой системе. В этом отношении Греф прав — доходность, которую предоставляет сейчас российский рынок, может быть интересна для россиян», — сказал Кабаков.
Вместе с тем собеседник НСН предостерег от поиска универсальных решений, в чем хранить сбережения.
«У каждого человека есть свои планы на то, как распоряжаться собственными средствами. Кому-то интересно размещать деньги на полгода на банковских депозитах, кому-то — на десять лет в акциях и облигациях. Более того, если кто-то собирается отправиться в туристическую поездку, то определенный объем иностранной валюты может понадобиться. То же самое касается и акций — все зависит от толерантности к риску, срока размещения средств и так далее. Если вы размещаете средства с целью дальнейшего инвестирования, рынок ценных бумаг и рынок акций будет интересен при инвестировании минимум от одного года», — подытожил он.
Ранее Греф заявил, что текущий курс рубля неоправданно занижен. По его словам, справедливым будет курс в 80-85 рублей за доллар. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Захарова назвала слова Гуменюк о Крымском мосте «неприкрытым экстремизмом»
- Госдума может рассмотреть проект о Дне воссоединения с регионами 20 сентября
- Полковник Макгрегор: учения НАТО в Черном море грозят войной с Россией
- ФСБ задержала сотрудника предприятия ОПК за хищение денег
- Россия выразила демарш Азербайджану из-за заявлений о выборах в новых регионах
- Китай потребовал объяснить слова Подоляка о «слабом интеллектуальном потенциале»
- Путина и Ким Чен Ына угощали на Восточном пельменями и осетриной
- Правительство повысило первый взнос по ипотечным госпрограммам до 20%
- Путин встретился на Восточном с ростовской школьницей, создающей спутники
- Сенатора от Омской области Мизулину заменит в Совфеде замглавы «Сириуса»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru