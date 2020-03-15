Экономист из США прогнозирует волну дефолтов

Сразу несколько стран могут объявить о дефолте в ближайшее время, считает глава отдела рынков в J.P. Morgan International Дэвид Стаббс. Об этом аналитик заявил украинскому изданию «Зеркало недели».

Какие именного государства будут вынуждены объявить о дефолте, эксперт не сообщил.

«В общем, могу точно сказать, что любой, кто инвестирует в долговые обязательства на развивающихся рынках, должен учитывать долгую и красочную историю дефолтов этих рынков», —цитирует Стаббса РБК.