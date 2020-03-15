Экономист из США прогнозирует волну дефолтов

Сразу несколько стран могут объявить о дефолте в ближайшее время, считает глава отдела рынков в J.P. Morgan International Дэвид Стаббс. Об этом аналитик заявил украинскому изданию «Зеркало недели».

Какие именного государства будут вынуждены объявить о дефолте, эксперт не сообщил.

«В общем, могу точно сказать, что любой, кто инвестирует в долговые обязательства на развивающихся рынках, должен учитывать долгую и красочную историю дефолтов этих рынков», —цитирует Стаббса РБК.

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По мнению экономиста, уже мысль о дефолте, которая возникает в правительстве страны, свидетельствует, что местная экономика находится в стрессе.

Хотя эксперт призвал взвешенно подходить к государственным финансовым обязательствам, он отметил, что долги сегодня являются проблемой тех, кто их раздает. Это объясняется низкими штрафными санкциями и лояльностью рынков, которые через два года после дефолта какой-либо страны вновь открывают перед ней свои двери.

Ранее экс-министр экономики России Андрей Нечаев ранее в эфире НСН объяснял, что по опыту прошлых кризисов в РФ падение основных макроэкономических показателей оказывается более глубоким, чем в развитых странах.

«С учётом сырьевой зависимости экономики, опережающего и более глубокого падения цен именно на сырьевые товары на мировых рынка», - говорил он. По мнению Нечаева, влияние мирового кризиса на Россию действительно будет определяться тем, «насколько драматически упадут цены на нефть».

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