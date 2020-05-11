Экономист: Эмиссия 1,5 триллиона рублей для банков не выведет из кризиса

Руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН отметил, что сама по себе эмиссия 1,5 триллионов рублей не очень большая по мировым меркам, так как центробанки других стран эмитируют денежные знаки и в больших объёмах. Однако решение помочь банкам не поможет экономике, предупреждает он.

«Центральный банк, эмитируя 1,5 триллиона рублей, скорее всего, рассчитывает на то, что инфляция будет не очень ощутима в условиях, когда импорт обрушился и едва ли с отменой карантина он резко пойдёт вверх. В то же время люди стали менее активно тратить и будут вести себя гораздо более бережливо. Следовательно, бума в отношении импортных товаров не будет.

Но если ЦБ намеревается насытить с их (1,5 трлн рублей — прим. НСН) помощью банки, решить проблемы финансовых структур, то это нас никак не уводит из кризиса и будет иметь последствия в виде роста цен на товары массового потребления. Потому что деньги эти рано или поздно окажутся в спекуляциях на основные продукты питания», - заявил он.

По словам Колташова, было бы лучше, если бы Банк России отошёл от подходов неолиберальной экономической школы и впервые за последние десятилетия нашей истории «пролил» бы дополнительно напечатанные деньги на реальный сектор экономики.

«Речь идёт не о вертолётных деньгах, а о деньгах, которые обеспечат устойчивое увеличение доходов и покупок в экономике. Если эти деньги пойдут на то, чтобы простимулировать экономическую активность и обрушатся, например, на покупателей жилья и строительный сектор, вызовут в регионах динамичную волну гарантированных государством покупок и интенсивного нового строительства, то в этом случае мы можем получить запуск механизмов перезагрузки экономики. Тогда начнётся постепенный переход от депрессии к оживлению», - объяснил собеседник НСН.

Ранее в ЦБ и Минфине выступали против «вертолётных» денег, под которыми подразумеваются прямые выплаты населению. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина указывала, что адресную поддержку оказывает правительство, увеличивая пособия по безработице и выдавая компаниям гранты на зарплаты. Президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров сказал НСН, что административная система в нашей стране просто не справилась бы с раздачей денег.

