Экономист допустила рост инфляции из-за валютных ограничений
Меры по ужесточению валютных ограничений могут спровоцировать отток капитала и очередной виток инфляции. Такое мнение высказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова.
Эксперт прокомментировала предложение ограничить вывод рублей за границу. Она считает, что следствием принятия такого решения станет замедление деловой активности, сокращение вложений в сбережения и увеличение оттока капитала.
«Это станет фактором повышательной курсовой динамики, а, значит, также и инфляционным фактором», - сказала экономист в беседе с «Газетой.Ru».
Центробанк России спрогнозировал нарастание ценового давления в ближайшие месяцы. Регулятор напомнил, что целевой уровень инфляции по-прежнему составляет 4%, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Депутат Матвеев рассказал о бизнес-ланче в столовой Госдумы за 500 рублей
- Экономист допустила рост инфляции из-за валютных ограничений
- Финансист Бабин назвал два фактора укрепления курса рубля
- Пашинян: Армения готова нести ответственность за происходящее в Карабахе
- СМИ: На Украине разрешили писать слово «Россия» с маленькой буквы
- Путин: Следует развивать психологическую помощь в гражданской сфере
- Newsweek: Американские танки Abrams увязнут в грязи в Запорожье
- Член делегации МИД России заразился холерой во время саммита G-20 в Индии
- ФОМ: 11% россиян заявили об улучшении своего материального положения
- СМИ: Главком ВСУ Залужный может стать фигурантом дела о потере юга Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru