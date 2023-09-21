Экономист допустила рост инфляции из-за валютных ограничений

Меры по ужесточению валютных ограничений могут спровоцировать отток капитала и очередной виток инфляции. Такое мнение высказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова.

«Ограничить отток»: Названы плюсы лимита на вывод за рубеж средств в рублях

Эксперт прокомментировала предложение ограничить вывод рублей за границу. Она считает, что следствием принятия такого решения станет замедление деловой активности, сокращение вложений в сбережения и увеличение оттока капитала.

«Это станет фактором повышательной курсовой динамики, а, значит, также и инфляционным фактором», - сказала экономист в беседе с «Газетой.Ru».

Центробанк России спрогнозировал нарастание ценового давления в ближайшие месяцы. Регулятор напомнил, что целевой уровень инфляции по-прежнему составляет 4%, передает «Радиоточка НСН».

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