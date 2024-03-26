Экономист Коган допустил проблемы с разморозкой активов для нерезидентов
Подавляющее большинство россиян, которых коснулась блокировка, смогут вернуть все свои деньги, поскольку стоимость их активов не превышает 100 тысяч рублей, сказал НСН Евгений Коган.
Проблемы с разморозкой активов могут возникнуть у нерезидентов, поскольку они будут вынуждены обращаться к своим регуляторам, а те, по всей вероятности, не захотят брать на себя ответственность, опасаясь санкций. Об этом НСН заявил финансист, профессор Высшей школы экономики Евгений Коган.
Ранее Инвестиционная палата опубликовала калькулятор для предварительного расчета заявки на обмен заблокированных активов, которая в совокупности не должна превышать 100 тысяч рублей. Соответствующая информация размещена на сайте компании. Так, рассчитать совокупную начальную стоимость иностранных ценных бумаг физические лица — резиденты могут на сайте организатора торгов в разделе «Калькулятор выкупа». Коган рассказал, о каких активах идет речь.
«Прежде всего, речь идет о большом количестве иностранных акций, иностранных активов, паев, фондов и так далее. Этот список известен, он огромный. Вопрос стоит в том, будет ли эта схема работать. На уровне россиян я не вижу никаких проблем, но на уровне нерезидентов опасаюсь, что проблемы будут. Дело в том, что многие нерезиденты захотят получить разрешения от своих регуляторов на эту сделку. Регуляторы сразу зададут простой и понятный вопрос: а есть ли среди этих бумаг те, которые принадлежат подсанкционным лицам? Никто на этот вопрос ответить не сможет, на этом все и закончится», — сказал Коган.
Собеседник НСН напомнил, что добровольная разморозка активов подразумевает согласие двух сторон.
«Получить согласие нерезидентов, конечно, можно, но как, если они будут обращаться к своим регуляторам? Регуляторы будут либо отмораживаться (с большей степенью вероятности), либо делать все, чтобы как-то этот вопрос замять, либо просто не ответят, потому что никто не возьмет на себя ответственность», — добавил эксперт.
В заключение финансист объяснил, почему максимальный размер компенсации составил 100 тысяч рублей.
«Очень просто. Всего имеется 500 млрд рублей и примерно 5 млн человек. Разделите и получите 100 тысяч. Львиная доля тех россиян, которых коснулась блокировка, имеют активы на сумму меньше 100 тысяч рублей. Поэтому это логично — хотят одним махом закрыть 60% или 70% проблемы», — подытожил он.
Ранее инвестиционный менеджер Тимур Нигматуллин заявил НСН, что выкуп заблокированных иностранных бумаг поможет вернуть деньги только начинающим инвесторам, но в целом это положительный сигнал для рынка о том, что Минфин и ЦБ готовы решать проблемы игроков.
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