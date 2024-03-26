Экономист Коган допустил проблемы с разморозкой активов для нерезидентов

Ранее Инвестиционная палата опубликовала калькулятор для предварительного расчета заявки на обмен заблокированных активов, которая в совокупности не должна превышать 100 тысяч рублей. Соответствующая информация размещена на сайте компании. Так, рассчитать совокупную начальную стоимость иностранных ценных бумаг физические лица — резиденты могут на сайте организатора торгов в разделе «Калькулятор выкупа». Коган рассказал, о каких активах идет речь.

«Прежде всего, речь идет о большом количестве иностранных акций, иностранных активов, паев, фондов и так далее. Этот список известен, он огромный. Вопрос стоит в том, будет ли эта схема работать. На уровне россиян я не вижу никаких проблем, но на уровне нерезидентов опасаюсь, что проблемы будут. Дело в том, что многие нерезиденты захотят получить разрешения от своих регуляторов на эту сделку. Регуляторы сразу зададут простой и понятный вопрос: а есть ли среди этих бумаг те, которые принадлежат подсанкционным лицам? Никто на этот вопрос ответить не сможет, на этом все и закончится», — сказал Коган.

Собеседник НСН напомнил, что добровольная разморозка активов подразумевает согласие двух сторон.

«Получить согласие нерезидентов, конечно, можно, но как, если они будут обращаться к своим регуляторам? Регуляторы будут либо отмораживаться (с большей степенью вероятности), либо делать все, чтобы как-то этот вопрос замять, либо просто не ответят, потому что никто не возьмет на себя ответственность», — добавил эксперт.

В заключение финансист объяснил, почему максимальный размер компенсации составил 100 тысяч рублей.

﻿ «Очень просто. Всего имеется 500 млрд рублей и примерно 5 млн человек. Разделите и получите 100 тысяч. Львиная доля тех россиян, которых коснулась блокировка, имеют активы на сумму меньше 100 тысяч рублей. Поэтому это логично — хотят одним махом закрыть 60% или 70% проблемы», — подытожил он.

Ранее инвестиционный менеджер Тимур Нигматуллин заявил НСН, что выкуп заблокированных иностранных бумаг поможет вернуть деньги только начинающим инвесторам, но в целом это положительный сигнал для рынка о том, что Минфин и ЦБ готовы решать проблемы игроков.

